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    НХЛ. «Монреаль» предложил Радулову такой же контракт, как «Даллас», но уже после согласования перехода в «Старс»

    Теги Монреаль Даллас Александр Радулов НХЛ

    «Монреаль» пытался сохранить в команде нападающего Александра Радулова и предложил аналогичные условия контракта, как и «Даллас».

    Но, по словам Радулова, такое предложение поступило от «Канадиенс» уже после того, как россиянин согласился на переход в «Даллас».

    Также Радулов заявил, что отказываться от подписания контракта со «Старс» было бы несправедливо.

    Напомним, соглашение Радулова с «Далласом» рассчитано на пять лет и годовой зарплатой 6,25 миллионов долларов.

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