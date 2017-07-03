«Монреаль» пытался сохранить в команде нападающего Александра Радулова и предложил аналогичные условия контракта, как и «Даллас».

Но, по словам Радулова, такое предложение поступило от «Канадиенс» уже после того, как россиянин согласился на переход в «Даллас».

Также Радулов заявил, что отказываться от подписания контракта со «Старс» было бы несправедливо.

Напомним, соглашение Радулова с «Далласом» рассчитано на пять лет и годовой зарплатой 6,25 миллионов долларов.