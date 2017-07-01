НХЛ. Шарп вернулся в «Чикаго», подписав контракт на 1 год и 1 млн долларов
Форвард Патрик Шарп вернулся в «Чикаго», сообщает официальный сайт клуба.
35-летний хоккеист подписал контракт на 1 год, его зарплата составит около 1 миллиона долларов (800 тысяч оклад, 200 тысяч – бонусы).
Ранее Шарп выиграл с «Блэкхокс» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015 годы). Последние 2 сезона он провел в «Далласе».
В минувшем сезоне Шарп провел только 48 матчей из-за последствий сотрясения мозга и перенесенной операции на бедре. Его зарплата составляла 5,9 миллиона долларов.
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