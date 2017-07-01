Форвард Патрик Шарп вернулся в , сообщает официальный сайт клуба.

35-летний хоккеист подписал контракт на 1 год, его зарплата составит около 1 миллиона долларов (800 тысяч оклад, 200 тысяч – бонусы).

Ранее Шарп выиграл с «Блэкхокс» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015 годы). Последние 2 сезона он провел в .

В минувшем сезоне Шарп провел только 48 матчей из-за последствий сотрясения мозга и перенесенной операции на бедре. Его зарплата составляла 5,9 миллиона долларов.