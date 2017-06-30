Защитник «Сан-Хосе» и сборной Канады Марк-Эдуард Влэшик поделился мнением о ситуации с неучастием в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«3 апреля Гэри Беттмэн объявил, что НХЛ не будет участвовать в Олимпиаде. Я сначала решил, они забыли, что День дурака прошел два дня назад.

Это произошло как раз перед стартом плей-офф. Идеальный расклад для лиги – все немного поболтают на этот счет, а потом быстро забудут.

Не могу сказать, что я разочарован этим решением, потому что это недостаточно сильное слово для описания моих чувств. Это просто неприемлемо. Игроки НХЛ должны участвовать в Играх по двум причинам: во-первых, потому что там должны играть лучшие хоккеисты мира, во-вторых, это идеальная возможность для продвижения нашего вида спорта. Если игроки НХЛ не поедут в , я проведу остаток карьеры (10 лет, я всегда хотел играть до сорока) с чувством разочарования и ненависти к лиге.

Когда меня выбрали в состав сборной Канады на Олимпиаду-2014 в Сочи, это было невероятное чувство. Мне нравится играть за , но выступать за свою страну, где ты родился и вырос, в свитере с кленовым листом – это совсем другое.

Александр Овечкин заявил, что все равно будет участвовать в Олимпиаде. Но ситуация очень деликатная, у игроков есть контракты. Какие санкции будут применены к тем, кто уедет наперекор лиге? Дисквалификация?

Я считаю, что все в руках хоккеистов. Если 10 игроков, участвовавших в Кубке мира, скажут, что поедут в Пхенчхан, НХЛ придется серьезно задуматься над своим решением», – рассказал Влэшик.