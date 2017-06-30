Инсайдер Пьер Лебрюн описал ситуацию вокруг нападающего Джо Торнтона, который может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

«Было бы легче назвать клубы, которые не контактировали с Торнтоном, чем перечислить те, которые это делали. Без сомнений, среди тех, кто с ним связывался.

Я все еще полагаю, что вероятность продления контракта с «Сан-Хосе» выше, чем шансы на переход Торнтона в другой клуб. Но он получает весьма заманчивые предложения.

Опять же, решение в отношении Марло повлияет на то, как поведет себя Торнтон. Думаю, если Патрик подпишет новый контракт с «Сан-Хосе», Джо поступит так же.

также выражал заинтересованность в Торнтоне. Генеральный менеджер «Предаторс» Дэвид Пойл звонил по этому поводу. В этом явно есть смысл.

С уходом Джеймса Нила у «Нэшвилла» образовалось пустое место впереди. Поэтому они предпринимали попытки в отношении Дюшена, звонили окружению Торнтона… «Предс» хотят остаться в победном режиме», – написал журналист.

Нападающий «Сан-Хосе» также может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.