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    Пьер Лебрюн: «Если Марло останется в «Сан-Хосе», Торнтон поступит так же»

    Теги возможные переходы Торонто Нэшвилл Сан-Хосе Дэвид Пойл Патрик Марло Джо Торнтон НХЛ Пьер ЛеБрюн

    Инсайдер Пьер Лебрюн описал ситуацию вокруг нападающего «Сан-Хосе» Джо Торнтона, который может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

    «Было бы легче назвать клубы, которые не контактировали с Торнтоном, чем перечислить те, которые это делали. Без сомнений, «Торонто» среди тех, кто с ним связывался.

    Я все еще полагаю, что вероятность продления контракта с «Сан-Хосе» выше, чем шансы на переход Торнтона в другой клуб. Но он получает весьма заманчивые предложения.

    Опять же, решение в отношении Марло повлияет на то, как поведет себя Торнтон. Думаю, если Патрик подпишет новый контракт с «Сан-Хосе», Джо поступит так же.

    «Нэшвилл» также выражал заинтересованность в Торнтоне. Генеральный менеджер «Предаторс» Дэвид Пойл звонил по этому поводу. В этом явно есть смысл.

    С уходом Джеймса Нила у «Нэшвилла» образовалось пустое место впереди. Поэтому они предпринимали попытки в отношении Дюшена, звонили окружению Торнтона… «Предс» хотят остаться в победном режиме», – написал журналист.

    Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло также может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

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