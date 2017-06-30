Пьер Лебрюн: «Если Марло останется в «Сан-Хосе», Торнтон поступит так же»
Инсайдер Пьер Лебрюн описал ситуацию вокруг нападающего «Сан-Хосе» Джо Торнтона, который может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.
«Было бы легче назвать клубы, которые не контактировали с Торнтоном, чем перечислить те, которые это делали. Без сомнений, «Торонто» среди тех, кто с ним связывался.
Я все еще полагаю, что вероятность продления контракта с «Сан-Хосе» выше, чем шансы на переход Торнтона в другой клуб. Но он получает весьма заманчивые предложения.
Опять же, решение в отношении Марло повлияет на то, как поведет себя Торнтон. Думаю, если Патрик подпишет новый контракт с «Сан-Хосе», Джо поступит так же.
«Нэшвилл» также выражал заинтересованность в Торнтоне. Генеральный менеджер «Предаторс» Дэвид Пойл звонил по этому поводу. В этом явно есть смысл.
С уходом Джеймса Нила у «Нэшвилла» образовалось пустое место впереди. Поэтому они предпринимали попытки в отношении Дюшена, звонили окружению Торнтона… «Предс» хотят остаться в победном режиме», – написал журналист.
Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло также может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.
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