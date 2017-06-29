Геннадий Тимченко: «Клуб из Лондона или Парижа мог бы быть в КХЛ, но финансировать его должен западный инвестор»
Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал ситуацию с расширением лиги в страны Западной Европы.
«Мог бы быть клуб КХЛ в Париже или Лондоне, но финансировать его должен какой-то западный инвестор.
Нужно, чтобы клубы не тянули деньги из госкомпаний, чтобы были сильные клубы.
Вот в Кельне любят хоккей, там может быть клуб КХЛ. Также нужно работать с китайскими партнерами», – рассказал Тимченко.
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