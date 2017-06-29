Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал ситуацию с расширением лиги в страны Западной Европы.

«Мог бы быть клуб КХЛ в Париже или Лондоне, но финансировать его должен какой-то западный инвестор.

Нужно, чтобы клубы не тянули деньги из госкомпаний, чтобы были сильные клубы.

Вот в Кельне любят хоккей, там может быть клуб КХЛ. Также нужно работать с китайскими партнерами», – рассказал Тимченко.