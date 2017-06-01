Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко рассказал о ситуации с международным расширением лиги.

«На восток мы расширяемся в первую очередь, потому что видим в том числе и коммерческие перспективы.

C сезона-2017/18 в также будет выступать китайский клуб. И я думаю, что еще через год мы будем, возможно, иметь совместную лигу. Мы сейчас работаем над этим с представителями КНР.

Мы также готовы принимать западные хоккейные страны, чтобы усиливать уровень хоккея в Европе. Это может быть Германия, Англия, Швейцария, которая теперь хоккейная страна. Мы не против Швеции. Мы открыты.

Если в Лондоне появится клуб со своим финансированием, который хочет играть в лиге, мы с удовольствием его возьмем», – сказал Тимченко.