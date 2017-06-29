Известный вратарь, а ныне хоккейный эксперт рассказал, почему он не хочет говорить о российском хоккее.

– Вы говорили: «Я даже от установок получаю кайф. Обожаю хоккей». Какая самая запоминающая установка в вашей хоккейной карьере?

– Не могу сказать. Их было настолько много, что не вспомню конкретную установку.

– Вы говорили, что не понимаете, когда тренер толком ничего не говорит об установке, а потом говорит, мол, давайте мы всех порвем…

– Да, я это говорил после Олимпиады-2010. Но так в принципе работают практически все наши отечественные тренеры. Никакого разбора нет. А в Северной Америке у всех тренеров, с которыми я работал, был разбор до мельчайших подробностей. Они все раскладывают тебе по полочкам. Ты никогда не выходишь неподготовленным на игру.

– Слабые установки в нашем хоккее – это проблема?

– Давайте не будем говорить о нашем хоккее, бессмысленно о нем говорить и впустую сотрясать воздух.

– Владимир Малахов назвал главной проблемой российского хоккея большие зарплаты. Согласны ли вы с ним?

– Я не хочу обсуждать российский хоккей, это непонятная для меня структура, – сказал Брызгалов.