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    Илья Брызгалов: «Не хочу обсуждать российский хоккей, это непонятная структура»

    Теги Илья Брызгалов НХЛ Владимир Малахов КХЛ

    Известный вратарь, а ныне хоккейный эксперт Илья Брызгалов рассказал, почему он не хочет говорить о российском хоккее.

    – Вы говорили: «Я даже от установок получаю кайф. Обожаю хоккей». Какая самая запоминающая установка в вашей хоккейной карьере?

    – Не могу сказать. Их было настолько много, что не вспомню конкретную установку.

    – Вы говорили, что не понимаете, когда тренер толком ничего не говорит об установке, а потом говорит, мол, давайте мы всех порвем…

    – Да, я это говорил после Олимпиады-2010. Но так в принципе работают практически все наши отечественные тренеры. Никакого разбора нет. А в Северной Америке у всех тренеров, с которыми я работал, был разбор до мельчайших подробностей. Они все раскладывают тебе по полочкам. Ты никогда не выходишь неподготовленным на игру.

    – Слабые установки в нашем хоккее – это проблема?

    – Давайте не будем говорить о нашем хоккее, бессмысленно о нем говорить и впустую сотрясать воздух.

    – Владимир Малахов назвал главной проблемой российского хоккея большие зарплаты. Согласны ли вы с ним?

    – Я не хочу обсуждать российский хоккей, это непонятная для меня структура, – сказал Брызгалов.

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