Владислав Гавриков о переходе в СКА из «Локомотива»: «Я никого не предавал»

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал свой уход из ярославского «Локомотива».

«Я коренной ярославец, всегда хотел поднять над головой Кубок на родной арене. Прекрасно помню эмоции после последнего на этот момент чемпионства, чувства после всем известной трагедии. С детства пропитывался победными традициями «Локомотива», для меня это не пустой звук. Не знаю, как все сложится дальше. Может, еще выпадет шанс поиграть в Ярославле.

Выход на родную арену в форме СКА? Это будет особенный день в моей жизни. Пока сложно представить, что окажусь на гостевой лавке, но сейчас об этом не думаю.

Я никого не предавал. Неужели кто-то может подумать, что я легко отказался от мечты детства? Надеюсь на понимание ярославских болельщиков: я честно работал на успех клуба, люблю свой город, для меня было честью представлять его на таком уровне. Хочу сказать болельщикам огромное спасибо: поддержка всегда была сумасшедшей, радость трибун окрыляла, а критика помогала расти.

В «Локомотиве» был отличный коллектив, по которому буду скучать, в команде много настоящих друзей, с которыми мы многое прошли. Но жилы никто тянуть не стал, в душу не полез.

Большое спасибо «Коламбусу» за приглашение приехать, за уделенное внимание. Конечно, интересно в будущем попробовать свои силы в НХЛ, но сейчас цель – провести ближайшие два сезона на высоком уровне.

Выбор был очень непростой, но такие решения не принимаются в одиночку. У меня есть семья, близкие. Тем более карьера в КХЛ идет по нарастающей. Надеюсь, этот прогресс продолжится в СКА.

Выдержать такую конкуренцию и получить много игрового времени – серьезный вызов. И через два года, когда придет время принимать новое решение, я буду только сильнее», – сказал Гавриков.

За кого СКА заплатил 100 миллионов?