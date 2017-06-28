Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о развитии хоккея в республике.

– В республике появился новый проект, юная хоккейная команда «Магас-2007», которая спустя три года после создания выиграла престижный детский турнир памяти Александра Рагулина. Как вообще появилась эта идея?

– А почему нет? Почему бы ребятам с Кавказа не заниматься хоккеем? Тем более что у них есть необходимые харизма, характер, а в единоборстве они не уступят тем же американцам или канадцам. Уж в этом я уверен.

Все началось с того, что мы начали строить ледовый каток в республике, а в этом году сдаем еще один ледовый объект с трибунами на 1000 мест. Вот в связи с этим нам удалось создать эту команду.

Теперь их уже три: две детские и одна юношеская. Подобрали хороших тренеров, один из Екатеринбурга, другой — из Белоруссии. Есть и наш ингушский тренер, он в свое время играл в сборной Казахстана. Все это люди, которые с душой относятся к хоккею, к детям, и знают толк в своем деле. Мы хотим показать и доказать, что мы тоже можем.

В Магасе сейчас строится еще один спорткомплекс с ледовым катком, где мы будем создавать школу хоккея Вячеслава Фетисова. Он дал свое добро на это.

А ледовый каток в Назрани, где сейчас дети тренируются, будет назван в честь Александра Якушева. Таким образом, мы создаем такую атмосферу, чтобы дети соприкоснулись с легендами хоккея.

– Кем вы видите ваших хоккеистов в перспективе?

– Не исключаю, что наши ребята смогут участвовать в будущем КХЛ, но загадывать не хочу — как пойдет, так пойдет. Но наш хоккей в любом случае будет в общей хоккейной системе координат, – сказал Евкуров.