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    Артемий Панарин о переходе в «Коламбус»: «Все, что ни делается, – все к лучшему»

    Теги Коламбус Чикаго НХЛ Артемий Панарин

    Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин обратился к игрокам, тренерам и болельщикам «Чикаго», за который выступал в течение двух лет.

    Несколько дней назад «Блэкхокс» обменяли россиянина в «Коламбус».

    «Большое спасибо городу Чикаго, болельщикам «Блэкхокс», ребятам по команде и тренерам. Было приятно находиться среди вас. Все, что ни делается, – все к лучшему», – написал Панарин в своем инстаграме.

    Генменеджер «Коламбуса»: «Панарин где-то на рыбалке в российской глубинке. Свяжемся с ним, как только его телефон заработает»

     

    Публикация от @artemiypanarin

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