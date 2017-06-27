Артемий Панарин о переходе в «Коламбус»: «Все, что ни делается, – все к лучшему»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин обратился к игрокам, тренерам и болельщикам «Чикаго», за который выступал в течение двух лет.

Несколько дней назад «Блэкхокс» обменяли россиянина в «Коламбус».

«Большое спасибо городу Чикаго, болельщикам «Блэкхокс», ребятам по команде и тренерам. Было приятно находиться среди вас. Все, что ни делается, – все к лучшему», – написал Панарин в своем инстаграме.

Генменеджер «Коламбуса»: «Панарин где-то на рыбалке в российской глубинке. Свяжемся с ним, как только его телефон заработает»