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    НХЛ. «Вегас» обменял защитника Мето в «Даллас»

    Теги переходы Даллас Джордж Макфи Марк Мето НХЛ Джим Нилл Вегас

    «Даллас» выменял у «Вегаса» защитника Марка Мето, который был выбран новым клубом НХЛ на драфте расширения.

    Взамен «Голден Найтс» получили вратаря из системы «Старс» Дилана Фергюсона и право выбора во втором раунде драфта-2020.

    Контракт Мето действует еще два года с окладом 4,9 миллиона долларов.

    Всего 32-летний канадец, выступавший ранее за «Оттаву» и «Коламбус», провел в НХЛ 579 матчей, набрав в них 120 (21+99) очков и заработав коэффициент полезности «+43».

    В 68 играх прошлого сезона за «Оттаву» Мето сделал 12 голевых передач, а его коэффициент полезности составил «+13».

    Фергюсон был выбран «Далласом» в 7-м раунде драфта-2017 под общим 194-м номером.

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