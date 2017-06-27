«Даллас» выменял у «Вегаса» защитника Марка Мето, который был выбран новым клубом на драфте расширения.

Взамен «Голден Найтс» получили вратаря из системы «Старс» Дилана Фергюсона и право выбора во втором раунде драфта-2020.

Контракт Мето действует еще два года с окладом 4,9 миллиона долларов.

Всего 32-летний канадец, выступавший ранее за «Оттаву» и «Коламбус», провел в НХЛ 579 матчей, набрав в них 120 (21+99) очков и заработав коэффициент полезности «+43».

В 68 играх прошлого сезона за «Оттаву» Мето сделал 12 голевых передач, а его коэффициент полезности составил «+13».

Фергюсон был выбран в 7-м раунде драфта-2017 под общим 194-м номером.