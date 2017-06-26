Форвард Пол Биссоннетт завершил карьеру и будет работать аналитиком на Arizona Coyotes Radio Network, сообщил журналист AZ Sport Крэйг Морган.

Последним клубом 32-летнего игрока был (фарм-клуб «Лос-Анджелеса»), за который он сыграл 18 матчей в минувшем сезоне.

Всего за карьеру в он провел 202 матча за «Питтсбург» и «Финикс», в которых набрал 22 (7+15) очков при 340 минутах штрафа.

В – 270 матчей, 43 (16+27) очка и 627 минут штрафа. В 2015 году он выиграл Кубок Колдера с «Манчестером».

Отметим, что Биссоннетт является известным шутником и одним из самых популярных игроков и экс-игроков НХЛ в твиттере. На его аккаунт подписано более 1 миллиона фолловеров.

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НХЛ. Биссоннетт в шутку сообщил, что ведет переговоры с «Питтсбургом» и «Нэшвиллом»