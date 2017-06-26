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    НХЛ. «Коламбус» интересуется Ковальчуком

    Теги СКА возможные переходы Коламбус Илья Ковальчук НХЛ КХЛ

    Форвард Илья Ковальчук, проведший последние четыре сезона за СКА, может вернуться в НХЛ.

    Сообщается, что 34-летним россиянином интересуется «Коламбус», при этом приоритетная цель «мундиров» — поиск центрфорварда в топ-6.

    Ранее «Коламбус» выменял у «Чикаго» нападающего Артемия Панарина.

    Контракт Ковальчука со СКА закончился 30 апреля. Права на игрока в НХЛ принадлежат его бывшему клубу «Нью-Джерси».

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