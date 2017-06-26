Форвард Илья Ковальчук, проведший последние четыре сезона за , может вернуться в НХЛ.

Сообщается, что 34-летним россиянином интересуется , при этом приоритетная цель «мундиров» — поиск центрфорварда в топ-6.

Ранее выменял у «Чикаго» нападающего Артемия Панарина.

Контракт Ковальчука со СКА закончился 30 апреля. Права на игрока в принадлежат его бывшему клубу «Нью-Джерси».