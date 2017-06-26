НХЛ. «Коламбус» интересуется Ковальчуком
Форвард Илья Ковальчук, проведший последние четыре сезона за СКА, может вернуться в НХЛ.
Сообщается, что 34-летним россиянином интересуется «Коламбус», при этом приоритетная цель «мундиров» — поиск центрфорварда в топ-6.
Ранее «Коламбус» выменял у «Чикаго» нападающего Артемия Панарина.
Контракт Ковальчука со СКА закончился 30 апреля. Права на игрока в НХЛ принадлежат его бывшему клубу «Нью-Джерси».
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