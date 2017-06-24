Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский поделился мнением о своем новом одноклубнике – .

«Артемий – один из лучших хоккеистов мира. Он креативный, быстрый, обладает хорошим броском.

Я очень счастлив, что он теперь в . Уверен, что с ним наша атака станет сильнее», – сказал Бобровский.

Панарина обменяли в «Коламбус». С ума сойти!

Артемий Панарин в «Чикаго». Это было круто