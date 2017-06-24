Сергей Бобровский: «Панарин – один из лучших хоккеистов мира, с ним атака «Коламбуса» станет сильнее»
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский поделился мнением о своем новом одноклубнике – Артемии Панарине.
«Артемий – один из лучших хоккеистов мира. Он креативный, быстрый, обладает хорошим броском.
Я очень счастлив, что он теперь в «Коламбусе». Уверен, что с ним наша атака станет сильнее», – сказал Бобровский.
Панарина обменяли в «Коламбус». С ума сойти!
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