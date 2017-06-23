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    НХЛ может ввести наказание малым штрафом за неудачный тренерский видеопросмотр офсайда

    Теги НХЛ Колин Кэмпбелл правила видеоповторы

    НХЛ может ввести изменение в практику использования тренерских видеопросмотров, сообщил директор лиги по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл. 

    Сейчас в том случае, если видеопросмотр показал правоту арбитров на льду, запросившая его команда теряет тайм-аут. Вместо этого предлагается наказывать ее малым штрафом при сохранении тайм-аута. 

    По словам Кэмпбелла, такое новшество может быть введено уже начиная с сезона-2017/18. 

    При этом касаться оно будет только запросов по поводу офсайда, а не блокировки вратаря. 

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