НХЛ может ввести наказание малым штрафом за неудачный тренерский видеопросмотр офсайда

может ввести изменение в практику использования тренерских видеопросмотров, сообщил директор лиги по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл.

Сейчас в том случае, если видеопросмотр показал правоту арбитров на льду, запросившая его команда теряет тайм-аут. Вместо этого предлагается наказывать ее малым штрафом при сохранении тайм-аута.

По словам Кэмпбелла, такое новшество может быть введено уже начиная с сезона-2017/18.

При этом касаться оно будет только запросов по поводу офсайда, а не блокировки вратаря.