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    Вице-комиссионер НХЛ: «Переговоров по Олимпиаде не было, дело официально закрыто»

    Теги Билл Дэйли НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир календарь

    Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал отсутствие в опубликованном календаре НХЛ на сезон-2017/18 паузы на Олимпиаду.

    «У нас больше не было переговоров с организациями по участию игроков НХЛ в Олимпиаде. Это дело официально закрыто.

    Мы не ожидаем того, что кто-то из игроков НХЛ примет участие в олимпийском турнире в нарушение контрактов со своими клубами», — сказал Дэйли.

    Напомним, что НХЛ объявила о неучастии игроков лиги в Олимпиаде в начале апреля. Таким образом, олимпийский хоккейный турнир впервые с 1994 года пройдет без игроков лиги.

    НХЛ. Регулярный чемпионат-2017/18 пройдет с 4 октября по 7 апреля, пауза на Олимпиаду не предусмотрена

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