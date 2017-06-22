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    Рене Фазель об участии России в ОИ-2018: «Я против коллективного наказания. В российском хоккее нет проблем с допингом»

    Теги ИИХФ сборная России Рене Фазель допинг МОК Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Президент ИИХФ Рене Фазель выразил уверенность в том, что сборная России по хоккею примет участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, несмотря на возможные санкции со стороны МОК. 

    «Я не вижу такой угрозы. В России было организовано допинг-тестирование в сезоне КХЛ. Я не вижу никакой проблемы.

    Все знают, что я сильно против коллективного наказания. Я бы сравнил хоккей сейчас с чистым, отмытым домом. Мое личное мнение: мы идем шаг за шагом в правильном направлении вместе с РУСАДА.

    В хоккее нет никаких проблем, возможно, они есть в других федерациях. Я не вижу никакой опасности для ИИХФ в плане участия сборных в Олимпийских играх», – сказал Фазель. 

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