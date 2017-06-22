Рене Фазель об участии России в ОИ-2018: «Я против коллективного наказания. В российском хоккее нет проблем с допингом»

Президент ИИХФ Рене Фазель выразил уверенность в том, что сборная России по хоккею примет участие в Олимпиаде-2018 в , несмотря на возможные санкции со стороны МОК.

«Я не вижу такой угрозы. В России было организовано допинг-тестирование в сезоне КХЛ. Я не вижу никакой проблемы.

Все знают, что я сильно против коллективного наказания. Я бы сравнил хоккей сейчас с чистым, отмытым домом. Мое личное мнение: мы идем шаг за шагом в правильном направлении вместе с РУСАДА.

В хоккее нет никаких проблем, возможно, они есть в других федерациях. Я не вижу никакой опасности для ИИХФ в плане участия сборных в Олимпийских играх», – сказал Фазель.

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