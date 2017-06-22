На драфте НХЛ-2017 новичок лиги «Вегас» в результате обменов получил три драфт-пика в первом раунде.

«Голден Найтс» в первом раунде будут выбирать под 6-м, 13-м, 15-м номерами. Шестой общий номер на драфте «Вегас» имеет по итогам лотереи.

Все сделки совершенные «Вегасом» на драфте расширения:

– Защитник Ши Теодор из «Анахайма».

– «Вегас» получил выбор в шестом раунде драфта-2017 от «Баффало» (161).

– «Вегас» получил выбор «Бостона» в пятом раунде драфта-2017 (142).

– «Вегас» получил форварда Дэвида Кларксона, выбор «Коламбуса» в первом раунде драфта-2017 (24) и во втором раунде драфта-2018.

– «Вегас» получил форварда Райлли Смита из «Флориды» на выбор «Голден Найтс» в четвертом раунде драфта-2018.

– «Вегас» получил форварда Алекса Така из «Миннесоты» на выборы «Вегаса» в третьих раундах драфта 2017 и 2018 годов.

– «Вегас» обменял форварда Михаила Грабовского и защитника Джейка Бишоффа из «Айлендерс», а также получил выбор «Айлендерс» в первом раунде драфта-2017 (15) и во втором раунде драфта-2019.

– «Вегас» получил выбор «Питтсбурга» во втором раунде драфта-2020.

– «Вегас» получил форварда Никиту Гусева, выбор «Тампы» во втором раунде драфта-2017 и выбор «Питтсбурга» в четвертом раунде драфта-2018 (до этого его получили «Лайтнинг»).

– «Вегас» получил выбор «Виннипега» в первом раунде драфта-2017 (13) и третьем раунде-2019 в обмен на выбор «Коламбуса» в первом раунде драфта-2017 (24, до этого был приобретен «Вегасом»).