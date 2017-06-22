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    НХЛ. Бобровский вошел в первую символическую сборную сезона, Кучеров и Панарин – во вторую

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    НХЛ объявила символические сборные минувшего регулярного чемпионата по итогам голосования среди журналистов.

    В первую команду вошли вратарь Сергей Бобровский («Коламбус»), защитники Брент Бернс («Сан-Хосе»), Эрик Карлссон («Оттава»), форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Патрик Кэйн («Чикаго») и Брэд Маршанд («Бостон»).

    Во вторую сборную попали голкипер Брэйден Холтби («Вашингтон»), защитники Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Данкан Кит («Чикаго»), нападающие Сидни Кросби («Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Артемий Панарин («Чикаго»).

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