Сегодня в Лас-Вегасе состоится церемония вручения индивидуальных наград и драфта расширения НХЛ.

Начало мероприятия намечено на 3.00 по московскому времени.

По итогам церемонии будут определены победители в следующих номинациях:

«Билл Мастертон Трофи»: претенденты – Крэйг Андерсон («Оттава»), Эндрю Кольяно («Анахайм»), Дерек Райан («Каролина»).

«Колдер Трофи»: претенденты – Патрик Лайне («Виннипег»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Зак Веренски («Коламбус»)

«Селке Трофи»: претенденты – Патрис Бержерон («Бостон»), Райан Кеслер («Анахайм»), Микко Койву («Миннесота»)

«Харт Трофи»: претенденты – Сергей Бобровский («Коламбус»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

«Джейк Адамс Эворд»: претенденты – Майк Бэбкок («Торонто»), Тодд Маклеллан («Эдмонтон»), Джон Торторелла («Коламбус»)

«Норрис Трофи»: претенденты – Брент Бернс («Сан-Хосе»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Эрик Карлссон («Оттава»)

«Леди Бинг Трофи»: претенденты – Джон Годро («Калгари»), Микаэль Гранлунд («Миннесота»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Приз лучшему генменеджеру сезона: претенденты – Дэвид Пойл («Нэшвилл»), Пьер Дорион («Оттава») и Питер Чиарелли («Эдмонтон»)

Приз Теда Линдсея: претенденты – Брент Бернс («Сан-Хосе»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

«Везина Трофи»: претенденты – Сергей Бобровский («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Кэри Прайс («Монреаль»)