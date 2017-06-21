Нападающий «Нэшвилла» Джеймс Нил и защитник «Оттавы» Марк Мето войдут в состав «Вегаса» на предстоящий сезон.

Обоих хоккеистов «Голден Найтс» готовится выбрать на драфте расширения.

Контракт Нила с зарплатой 5 млн долларов будет действовать еще один год.

Соглашение Мето с окладом 4,9 млн долларов рассчитано еще на два года.

В прошлом сезоне 29-летний Нил сыграл 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (22+19) очко. В 22 встречах плей-офф забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

32-летний Мето в минувшем сезоне провел 68 игр в регулярном чемпионате, сделав 12 результативных передач при показателе полезности «+13». В 18 матчах плей-офф отметился 4 (2+2) баллами.

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