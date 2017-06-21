Как стало известно Sports.ru, голкипер «Каролины» Кэм Уорд и защитник «Монреаля» Алексей Емелин перейдут в «Вегас».

Оба хоккеиста будут выбраны «рыцарями» на драфте расширения.

Контракт 33-летнего Уорда с зарплатой 3,3 млн долларов рассчитан еще на один сезон.

Соглашение 31-летнего Емелина будет действовать также еще один год, за которой он получит 4,1 млн долларов.

Подробную статистику выступлений Уорда вы можете посмотреть здесь, Емелина – здесь.

Итоги драфта расширения станут известны в ночь со среды на четверг.

Емелин, Флери и Гусев – в «Вегасе». Онлайн драфта расширения НХЛ