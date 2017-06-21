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    НХЛ. Емелин и Кэм Уорд станут игроками «Вегаса»

    Теги возможные переходы Монреаль Каролина Алексей Емелин Кэм Уорд НХЛ Вегас

    Как стало известно Sports.ru, голкипер «Каролины» Кэм Уорд и защитник «Монреаля» Алексей Емелин перейдут в «Вегас».

    Оба хоккеиста будут выбраны «рыцарями» на драфте расширения.

    Контракт 33-летнего Уорда с зарплатой 3,3 млн долларов рассчитан еще на один сезон.

    Соглашение 31-летнего Емелина будет действовать также еще один год, за которой он получит 4,1 млн долларов.

    Подробную статистику выступлений Уорда вы можете посмотреть здесь, Емелина – здесь.

    Итоги драфта расширения станут известны в ночь со среды на четверг.

    Емелин, Флери и Гусев – в «Вегасе». Онлайн драфта расширения НХЛ

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