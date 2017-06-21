Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери продолжит карьеру в «Вегасе», информирует инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Сообщается, что вдобавок к этому новичок НХЛ получит от «Пингвинс» драфт-пик.

Контракт 32-летнего голкипера с зарплатой 5,75 млн долларов будет действовать еще два года.

«Пингвинс» были обеспокоены тем, что «Вегас» мог не выбрать Флери, учитывая достаточное количество вратарей, которые доступны для выбора на драфте расширения.