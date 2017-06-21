Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Флери перейдет в «Вегас» по итогам драфта расширения, также «Питтсбург» отдаст выбор на драфте

    Теги возможные переходы Питтсбург Марк-Андре Флери НХЛ Вегас

    Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери продолжит карьеру в «Вегасе», информирует инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

    Сообщается, что вдобавок к этому новичок НХЛ получит от «Пингвинс» драфт-пик.

    Контракт 32-летнего голкипера с зарплатой 5,75 млн долларов будет действовать еще два года.

    «Пингвинс» были обеспокоены тем, что «Вегас» мог не выбрать Флери, учитывая достаточное количество вратарей, которые доступны для выбора на драфте расширения.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться