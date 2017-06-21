НХЛ. Флери перейдет в «Вегас» по итогам драфта расширения, также «Питтсбург» отдаст выбор на драфте
Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери продолжит карьеру в «Вегасе», информирует инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
Сообщается, что вдобавок к этому новичок НХЛ получит от «Пингвинс» драфт-пик.
Контракт 32-летнего голкипера с зарплатой 5,75 млн долларов будет действовать еще два года.
«Пингвинс» были обеспокоены тем, что «Вегас» мог не выбрать Флери, учитывая достаточное количество вратарей, которые доступны для выбора на драфте расширения.
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