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    «Динамо» подало заявку на участие в КХЛ в сезоне-2017/18

    Теги КХЛ Динамо

    ООО «Хоккейный клуб «Динамо», структура Общества «Динамо» подало заявку на участие в КХЛ в сезоне-2017/18.

    Лиге предоставлены финансовые и иные гарантии для участия в сезоне в соответствии с регламентом КХЛ. Проведены переговоры и получено принципиальное согласие со стороны действующего Спонсора хоккейного клуба – Банка ВТБ, а также ряда потенциальных спонсоров.

    «Стремясь к продолжению динамовских традиций и сохранению динамовского хоккея, руководство клуба ведет работу по комплектованию состава игроков и тренеров. К началу сезона клуб подойдет полностью готовым», – сообщает сайт ВФСО «Динамо».

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