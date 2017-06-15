«Динамо» подало заявку на участие в КХЛ в сезоне-2017/18

ООО «Хоккейный клуб «Динамо», структура Общества «Динамо» подало заявку на участие в в сезоне-2017/18.

Лиге предоставлены финансовые и иные гарантии для участия в сезоне в соответствии с регламентом КХЛ. Проведены переговоры и получено принципиальное согласие со стороны действующего Спонсора хоккейного клуба – Банка ВТБ, а также ряда потенциальных спонсоров.

«Стремясь к продолжению динамовских традиций и сохранению динамовского хоккея, руководство клуба ведет работу по комплектованию состава игроков и тренеров. К началу сезона клуб подойдет полностью готовым», – сообщает сайт ВФСО «Динамо».