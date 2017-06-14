Бывший нападающий Тайлер Кеннеди оценил игру капитана Сидни Кросби в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли и сравнил его с легендарным Уэйном Гретцки.

«Я не знаю, как думаете вы, ребята, но для меня Сид – топ один или два. Думаю, что он еще не закончил писать свою историю. Полагаю, что будет лучшим игроком в мире всех времен.

Для меня Сид – номер один. Возможно, это потому, что в детстве я не очень много видел, например, . Я видел много хайлайтов с ним, и сложно выбрать Гретцки, когда видишь, что он забивал от синей линии. Ведь Кросби сейчас приходится сражаться за каждый сантиметр, чтобы забить.

Мне кажется, что Кросби пришлось приложить больше усилий, чтобы забивать голы и добиваться того, чего он добился. Не скажу, что Гретцки все легко давалось. Но когда вы видите, как Уэйн забивает от синей линии, трудно сказать, что он играл лучше, чем Сидни Кросби, забивающий голы одной рукой, продираясь через ребят, которые подсчитывают калории перед матчем», – сказал Кеннеди.