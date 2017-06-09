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    НХЛ. «Рейнджерс» отказались от идеи подписать Ковальчука

    Теги СКА возможные переходы Нью-Джерси Рейнджерс Детройт Илья Ковальчук НХЛ

    «Рейнджерс» отказались выменять у «Нью-Джерси» нападающего СКА Илью Ковальчука после того, как он подпишет контракт с «Дэвилс».

    Клуб из Нью-Йорка был одним из основных вариантов для 34-летнего форварда. Подписать контракт с «Нью-Джерси» Ковальчуку нужно для того, чтобы ему не потребовалось разрешение всех 30 клубов на его возвращение в НХЛ.

    Также «Детройт» решил не рассматривать кандидатуру Ковальчука в качестве варианта для усиления, поскольку намерен перестроить состав.

    В прошлом сезоне Ковальчук набрал 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (6+3) баллов в 18 играх плей-офф.

    Ковальчук в НХЛ. Где он может оказаться?

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