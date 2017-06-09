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    Сергей Зиновьев: «Хоккей в Кемеровской области откровенно убивают. Надеюсь, сможем рассказать ситуацию Путину»

    Теги Металлург Нк Сергей Зиновьев КХЛ

    Генеральный директор «Кузни» Сергей Зиновьев выразил надежду рассказать о проблемах клуба президенту РФ Владимиру Путину.

    «Ощущение, что хоккей в Кемеровской области откровенно убивают. Видимо, только один человек может нам помочь.

    Мы будем надеяться, что в следующий четверг мы сможем рассказать о ситуации напрямую Президенту Российской Федерации во время прямой линии», – сказал Зиновьев.

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