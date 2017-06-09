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    КХЛ: «Клубы не захотели предавать гласности подробности дела Семенова, принято решение об их неразглашении»

    Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Нк КХЛ Кирилл Семенов

    КХЛ прокомментировала решение о признании форварда Кирилла Семенова свободным агентом. 

    «Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел заявление хоккеиста Кирилла Семенова о предоставлении ему статуса «Неограниченно свободный агент», заявление ХК «Авангард» о признании за омским клубом прав на игрока на основании договора перехода, а также заявление ХК «Салават Юлаев» с требованием регистрации Лигой договора о переходе Семенова из ХК «Металлург» (Новокузнецк) в ХК «Салават Юлаев». 

    На заседании, продлившемся более четырех часов, присутствовали представители трех клубов, а также представитель Лиги, изложившие аргументы в пользу своей позиции. Дисциплинарный комитет КХЛ, изучив все материалы дела и заслушав пояснения сторон, решил предоставить Кириллу Семенову статус «Неограниченно свободный агент» с 8 июня 2017 года в целях соблюдения трудовых прав хоккеиста и прав, предусмотренных Регламентом КХЛ. 

    В соответствии со статьей 38 Дисциплинарного регламента КХЛ одним из принципов разбирательств дел в Дисциплинарном комитете является конфиденциальность. Стороны могут договориться об ином во время заседания. Однако ввиду того, что представители клубов не выразили желания предавать гласности подробности дела, принято решение об их неразглашении», – говорится в заявлении лиги. 

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