Журналист Игорь Еронко рассказал о геях в хоккее.

«Знаю, что многие уходят еще из молодежных лиг, потому что не приемлют отношения. Возможно, им неприятно ощущать что-то такое, потому что в раздевалках клубов звучат такие речи, по содержанию и гомофобские в том числе. Сомневаюсь, что в ближайшее время кто-то из хоккеистов совершит каминг-аут.

Не думаю, что в ближайшее время кто-то из хоккеистов сделает каминг-аут. Слишком уж мужская игра, слишком она, может быть, гомофобская по своему содержанию. В американском футболе пока тоже ничего не обнаружено. В баскетболе, в НБА, по-моему, уже два каминг-аута было.

В хоккее, сколько бы ни пропагандировали это движение You Can Play, и даже послов в каждой команде выбрали… Все на эту тему говорят тактично и дипломатично, что «мы нормально совершенно относимся», но на самом деле, думаю, это все не так.

Может ли в КХЛ кто-то из хоккеистов сказать, что он гей? Нет. Ему от этого придется несладко. Были слухи, что таким являлся Томаш Заборски, который выступал за , и именно поэтому в нашей лиге он не задержался, потому что слухи очень быстро распространяются, поддевать этим очень просто, и довольно быстро он уехал в Финляндию», – описал ситуацию Еронко.