Для матча «Йокерита» и СКА на открытом воздухе в Хельсинки построят трибуны на 18 тысяч человек

Пресс-служба «Йокерита» раскрыла детали проведения матча регулярного чемпионата со СКА на открытом воздухе.

Игра, которая состоится 2 декабря в Хельсинки, приурочена к 10-летию КХЛ и 50-летию финского клуба.

Матч состоится в парке Кайсаниеми, где будут построены трибуны на 18 тысяч зрителей, причем почти все места будут стоячими. Так организаторы планируют воссоздать аутентичную атмосферу.

Парк выбран не случайно. Здесь на заливе Кайсаниеми, на естественном льду, зарождался финский хоккей, здесь начинали играть в бенди.

5 декабря на этой же площадке также пройдет встреча чемпионата Финляндии между клубами ХИФК и .