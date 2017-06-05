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    «Чемпионат.com»: «Салават Юлаев» расторгнет контракт со Сведбергом

    Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Никлас Сведберг

    Голкипер Никлас Сведберг покинет «Салават Юлаев».

    Соглашение 27-летнего шведа рассчитано до 30 апреля 2018 года, однако в клубе не намерены продолжать сотрудничество с вратарем.

    «Салават Юлаев» расторгнет контракт со Сведбергом и планируют найти ему замену среди иностранцев.

    В минувшем сезоне Сведберг провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем за игру 2,99 шайбы при проценте отраженных бросков 89,7.

    В 5 матчах плей-офф он в среднем за игру пропустил 1,76 шайбы при проценте отраженных бросков 93,3.

    Подробную статистику выступлений Сведберга смотрите здесь.

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