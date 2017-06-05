Голкипер Никлас Сведберг покинет .

Соглашение 27-летнего шведа рассчитано до 30 апреля 2018 года, однако в клубе не намерены продолжать сотрудничество с вратарем.

расторгнет контракт со Сведбергом и планируют найти ему замену среди иностранцев.

В минувшем сезоне Сведберг провел 48 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем за игру 2,99 шайбы при проценте отраженных бросков 89,7.

В 5 матчах плей-офф он в среднем за игру пропустил 1,76 шайбы при проценте отраженных бросков 93,3.

Подробную статистику выступлений Сведберга смотрите здесь.