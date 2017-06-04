Форвард «Питтсбурга» прокомментировал поражение от «Нэшвилла» (1:5) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (2-1).

«Мы много говорили о том, в какой атмосфере будем играть, какие здесь болельщики. Мы были готовы, но игра совсем не задалась. Сегодня проиграли по всем статьям.

Вся команда сыграла неудачно, в том числе я. Нам надо что-то менять», – сказал Малкин.