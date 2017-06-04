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    Евгений Малкин: «Питтсбург» проиграл по всем статьям, нам надо что-то менять»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Нэшвилл Евгений Малкин НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Нэшвилла» (1:5) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (2-1). 

    «Мы много говорили о том, в какой атмосфере будем играть, какие здесь болельщики. Мы были готовы, но игра совсем не задалась. Сегодня проиграли по всем статьям.

    Вся команда сыграла неудачно, в том числе я. Нам надо что-то менять», – сказал Малкин.

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