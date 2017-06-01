Пи Кей Суббан о стычке с Малкиным: «Мне не понравились его слова»

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан после поражения от «Питтсбурга» (1:4) от «Питтсбурга» в финале Кубка Стэнли (0–2 в серии) прокомментировал свою стычку с форвардом «пингвинов» Евгением Малкиным.

«Он что-то сказал по-русски, а я раньше играл с русскими. Мне не понравилось то, что он сказал. Я ему ответил, и понеслось.

Что было – то было. Я предлагаю подраться, соперник соглашается, и мы деремся. Вот и все», — сказал Суббан.

Евгений Малкин о стычке с Суббаном: «Плохая драка. Мы сцепились и обнимались целую минуту»