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    «Спорт-Экспресс»: Медведев и Головков могут стать руководителями московского «Динамо»

    Теги Витязь Михаил Головков Александр Медведев КХЛ Динамо

    По информации «Спорт-Экспресса», новыми руководителями московского «Динамо» могут стать первый президент КХЛ Александр Медведев и глава «Витязя» Михаил Головков.

    Головков опроверг возможное назначение в «Динамо».

    «Информация о возвращении в «Динамо». Конечно, судьба клуба меня заботит, но чтобы комментировать ситуацию, надо быть внутри нее», – сказал Головков.

    Ранее сообщалось о серьезных финансовых проблемах в команде.

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