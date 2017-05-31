«Спорт-Экспресс»: Медведев и Головков могут стать руководителями московского «Динамо»
По информации «Спорт-Экспресса», новыми руководителями московского «Динамо» могут стать первый президент КХЛ Александр Медведев и глава «Витязя» Михаил Головков.
Головков опроверг возможное назначение в «Динамо».
«Информация о возвращении в «Динамо». Конечно, судьба клуба меня заботит, но чтобы комментировать ситуацию, надо быть внутри нее», – сказал Головков.
Ранее сообщалось о серьезных финансовых проблемах в команде.
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