По информации «Спорт-Экспресса», новыми руководителями московского могут стать первый президент КХЛ Александр Медведев и глава Михаил Головков.

Головков опроверг возможное назначение в «Динамо».

«Информация о возвращении в «Динамо». Конечно, судьба клуба меня заботит, но чтобы комментировать ситуацию, надо быть внутри нее», – сказал Головков.

Ранее сообщалось о серьезных финансовых проблемах в команде.