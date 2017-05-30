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    Игорь Есмантович: «При переходах многих игроков в ЦСКА отнюдь не деньги играли главную роль»

    Теги ЦСКА Дмитрий Орлов КХЛ Максим Шалунов Стефан Да Коста Никита Пивцакин Роман Любимов Илья Сорокин Сергей Шумаков Максим Мамин 1995 Игорь Есмантович Кирилл Капризов

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопросы по поводу трансферной политики клуба.

    – ЦСКА был довольно активен на трансферном рынке, в клуб пришли несколько молодых перспективных игроков, которые, несмотря на возраст, были лидерами своих команд. Прежде всего, это Кирилл Капризов, новосибирское звено. В связи с этим появилось немало публикаций на тему того, что теперь ЦСКА скупает всех звезд лиги.

    – Давайте по порядку. А кто из них звезда в полном смысле этого слова? Те же Капризов, Шалунов, Шумаков, – что они выиграли? Далее. Когда я пришел в клуб, передо мной были поставлены определенные задачи. Главная – вернуть победные традиции ЦСКА. Это можно сделать разными путями – короткими и длинными. За 15, скажем, лет или значительно быстрее.

    То, что эти молодые ребята попали в ЦСКА – что тут плохого? Мы, достигая главной цели, даем им возможность расти дальше, регулярно попадать в состав сборной. Те клубы, откуда они пришли, получили финансовое вознаграждение, в них освободились места для новых хоккеистов. Одним словом, положительных моментов много. 

    Разве в советские времена ЦСКА или «Динамо» формировались по-другому? И это были команды-флагманы нашего хоккея, основа для сборной. Посмотрите, сколько игроков из нашего клуба и из СКА выступало на чемпионате мира. Что плохого в этом? И еще один момент. Да, мы приглашаем молодых перспективных ребят из других клубов. Но при этом наша детская школа – первая в России.

    Из пяти зачетных возрастов три – чемпионы России: 2000-й, 2001-й и 2004-й годы. 2006-й выиграл Кубок Газпромнефти, крупный международный турнир. Победа в нем 11-летних пацанов дорогого стоит. 2007-й и 2008-й выиграли Кубок Москвы. Это говорит о том, что мы глубоко сосредоточены на подрастающем поколении, закладывая фундамент будущего нашего клуба. Поверьте, Олимпиада 2022 года уже не за горами.

    – Капризов может остаться в ЦСКА надолго?

    – Мы переговорили с отцом Кирилла, в принципе, есть договоренность о том, что он задержится в России больше, чем на один сезон. Мы бы хотели, чтобы он остался и дольше и в ближайшее время проведем переговоры на эту тему.

    – Какова ситуация по остальным игрокам?

    – Надеюсь, что достигнем договоренности с Романом Любимовым. Во всяком случае, переговоры идут на сближение. Притормозилась ситуация с Максимом Маминым. Мы сделали ему квалификационное предложение, пока он его не принимает. Также сделали такие предложения Никите Пивцакину и Стефану Да Косте. Однако с Да Костой мы в полном объеме переговоров не ведем. Он и его агент взяли паузу после чемпионата мира.

    Практически достигнута договоренность с Ильей Сорокиным, попытаемся продлить контракт еще на два года. Кроме того, не хочу скрывать, мы ведем переговоры с Дмитрием Орловым. Есть понимание по этому хоккеисту, есть желание главного тренера видеть его в составе. Также наш воспитанник из НХЛ, фамилию которого я бы не хотел называть, сейчас определяется, где он продолжит карьеру, у него есть желание вернуться.

    – Активность ЦСКА на трансферном рынке означает то, что бюджет клуба на следующий сезон вырос?

    – Да, немного вырос. Но здесь могу отметить, что при переходах многих игроков в ЦСКА отнюдь не деньги играли главную роль. Если игрок хочет расти, то он идет туда, где имеется возможность бороться за самые высокие результаты, – заявил Есмантович.

    В первый день переходов ЦСКА подписал 9 игроков и потратил примерно 2 млрд рублей

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