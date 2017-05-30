Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопросы по поводу трансферной политики клуба.

– ЦСКА был довольно активен на трансферном рынке, в клуб пришли несколько молодых перспективных игроков, которые, несмотря на возраст, были лидерами своих команд. Прежде всего, это Кирилл Капризов, новосибирское звено. В связи с этим появилось немало публикаций на тему того, что теперь ЦСКА скупает всех звезд лиги.

– Давайте по порядку. А кто из них звезда в полном смысле этого слова? Те же Капризов, Шалунов, Шумаков, – что они выиграли? Далее. Когда я пришел в клуб, передо мной были поставлены определенные задачи. Главная – вернуть победные традиции ЦСКА. Это можно сделать разными путями – короткими и длинными. За 15, скажем, лет или значительно быстрее.

То, что эти молодые ребята попали в ЦСКА – что тут плохого? Мы, достигая главной цели, даем им возможность расти дальше, регулярно попадать в состав сборной. Те клубы, откуда они пришли, получили финансовое вознаграждение, в них освободились места для новых хоккеистов. Одним словом, положительных моментов много.

Разве в советские времена ЦСКА или «Динамо» формировались по-другому? И это были команды-флагманы нашего хоккея, основа для сборной. Посмотрите, сколько игроков из нашего клуба и из СКА выступало на чемпионате мира. Что плохого в этом? И еще один момент. Да, мы приглашаем молодых перспективных ребят из других клубов. Но при этом наша детская школа – первая в России.

Из пяти зачетных возрастов три – чемпионы России: 2000-й, 2001-й и 2004-й годы. 2006-й выиграл Кубок Газпромнефти, крупный международный турнир. Победа в нем 11-летних пацанов дорогого стоит. 2007-й и 2008-й выиграли Кубок Москвы. Это говорит о том, что мы глубоко сосредоточены на подрастающем поколении, закладывая фундамент будущего нашего клуба. Поверьте, Олимпиада 2022 года уже не за горами.

– Капризов может остаться в ЦСКА надолго?

– Мы переговорили с отцом Кирилла, в принципе, есть договоренность о том, что он задержится в России больше, чем на один сезон. Мы бы хотели, чтобы он остался и дольше и в ближайшее время проведем переговоры на эту тему.

– Какова ситуация по остальным игрокам?

– Надеюсь, что достигнем договоренности с Романом Любимовым. Во всяком случае, переговоры идут на сближение. Притормозилась ситуация с Максимом Маминым. Мы сделали ему квалификационное предложение, пока он его не принимает. Также сделали такие предложения Никите Пивцакину и Стефану Да Косте. Однако с Да Костой мы в полном объеме переговоров не ведем. Он и его агент взяли паузу после чемпионата мира.

Практически достигнута договоренность с Ильей Сорокиным, попытаемся продлить контракт еще на два года. Кроме того, не хочу скрывать, мы ведем переговоры с Дмитрием Орловым. Есть понимание по этому хоккеисту, есть желание главного тренера видеть его в составе. Также наш воспитанник из НХЛ, фамилию которого я бы не хотел называть, сейчас определяется, где он продолжит карьеру, у него есть желание вернуться.

– Активность ЦСКА на трансферном рынке означает то, что бюджет клуба на следующий сезон вырос?

– Да, немного вырос. Но здесь могу отметить, что при переходах многих игроков в ЦСКА отнюдь не деньги играли главную роль. Если игрок хочет расти, то он идет туда, где имеется возможность бороться за самые высокие результаты, – заявил Есмантович.

В первый день переходов ЦСКА подписал 9 игроков и потратил примерно 2 млрд рублей

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