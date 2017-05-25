«Баффало» официально объявил о подписании контракта с защитником Виктором Антипиным.

Соглашение рассчитано на один год.

C 2010 года хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург».

В прошедшем сезоне Антипин провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (6+18) очка. В плей-офф на его счету 11 (7+4) очков в 18 играх.

Подробную статистику 24-летнего защитника можно посмотреть здесь.