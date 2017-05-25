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    НХЛ. «Баффало» объявил о подписании контракта с Антипиным

    Теги Металлург Мг переходы Баффало НХЛ КХЛ Виктор Антипин

    «Баффало» официально объявил о подписании контракта с защитником Виктором Антипиным.

    Соглашение рассчитано на один год.

    C 2010 года хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург».

    В прошедшем сезоне Антипин провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (6+18) очка. В плей-офф на его счету 11 (7+4) очков в 18 играх.

    Подробную статистику 24-летнего защитника можно посмотреть здесь.

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