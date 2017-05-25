Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Куньлунь» может провести все домашние матчи сезона-2017/18 на 5-тысячной арене в Шанхае

    Теги КХЛ Куньлунь Ред Стар

    «Куньлунь» может провести все матчи сезона-2017/18 в Шанхае, сообщили в пресс-службе клуба. 

     «С большой долей вероятности «Куньлунь» проведет все домашние матчи в Шанхае. Это связано с тем, что в Пекине сейчас идут работы по модернизации стадиона, на котором мы будем играть в следующем году.

    Антирекорды в Шанхае нас не пугают: в этом городе есть хоккейная школа, хоккейные традиции, и при правильной работе интерес там к хоккею будет высокий», – говорится в сообщении пресс-службы. 

    В период с 18 сентября по 27 октября прошлого года команда провела ряд домашних матчей на арене «Фэйян» в Шанхае, вмещающей около 5 тысяч зрителей.

    20 сентября в матче против «Нефтехимика» был установлен антирекорд посещаемости КХЛ (550 зрителей).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться