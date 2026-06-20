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  4. «Торонто Марлис» выиграли Кубок Колдера впервые с 2018 года, победив в финале фарм «Каролины». Ахтямов стал MVP плей-офф АХЛ

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«Торонто Марлис» выиграли Кубок Колдера впервые с 2018 года, победив в финале фарм «Каролины». Ахтямов стал MVP плей-офф АХЛ
«Торонто Марлис» выиграли Кубок Колдера впервые с 2018 года, Ахтямов – MVP.

«Торонто Марлис» выиграли Кубок Колдера, обыграв «Чикаго Вулвс» (фарм-клуб «Каролины) в финальной серии (4-1, 4:3 в пятом матче). 

Для фарм-клуба «Торонто», выступающего под таким названием с 2005 года, титул в АХЛ стал вторым в истории и первым с 2018 года. 

Автором победной шайбы в пятой игре серии стал форвард Винни Леттьери. Он же стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф с 26 (11+15) очками в 23 играх. 

Самым ценным игроком плей-офф АХЛ был признан российский вратарь «Марлис» Артур Ахтямов. Он завершил плей-офф с 15 победами в 22 играх при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,22. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
logoАртур Ахтямов
logoЧикаго Вулвс
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logoТоронто Марлис
Кубок Колдера
logoНХЛ
logoВинни Леттьери

Комментарии

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Ахтямова обязаны поднимать в лифс, если не основным делать даже
ОтветПревозмогатель
Ахтямова обязаны поднимать в лифс, если не основным делать даже
У нас в принципе схожая ситуация: без очевидного лидера, первого номера в основе есть очень крутой вратарь в форме, Мурашов. У Мурашова регулярка вышла топовая, а плэй-офф проиграли как раз Торонте. Всё твердят, что Мурашов готов к основе, он провёл там даже несколько матчей, и в следующем году его поднимают в пару к Шилову воевать за звание первого номера.

После такого плэй-офф - да, Ахтямов очевидно готов. Только что делать с контрактом Столарца на 4 года по 3,75 в год, который вступает в силу в этом сезоне (допустим, РФА Эрссона продлевать и не будут)
Молодцы! Поздравляю! Кубок Колдера тоже очень неплохой трофей!
ОтветStriderogolik
Молодцы! Поздравляю! Кубок Колдера тоже очень неплохой трофей!
Если говорить про хоккей, то лучший в Торонто :)))
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