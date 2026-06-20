«Торонто Марлис» выиграли Кубок Колдера впервые с 2018 года, победив в финале фарм «Каролины». Ахтямов стал MVP плей-офф АХЛ

«Торонто Марлис» выиграли Кубок Колдера впервые с 2018 года, Ахтямов – MVP.

«Торонто Марлис » выиграли Кубок Колдера , обыграв «Чикаго Вулвс » (фарм-клуб «Каролины) в финальной серии (4-1, 4:3 в пятом матче).

Для фарм-клуба «Торонто», выступающего под таким названием с 2005 года, титул в АХЛ стал вторым в истории и первым с 2018 года.

Автором победной шайбы в пятой игре серии стал форвард Винни Леттьери. Он же стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф с 26 (11+15) очками в 23 играх.

Самым ценным игроком плей-офф АХЛ был признан российский вратарь «Марлис» Артур Ахтямов . Он завершил плей-офф с 15 победами в 22 играх при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,22.