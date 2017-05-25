Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что отказался от своего высказывания по поводу запрета для российских хоккеистов уезжать в до 28 лет.

«Нет, я отказываюсь от своих слов. Ребята там растут намного быстрее, чем здесь. Я когда это говорил, нужна была совершенно другая система.

Нужны были равные возможности, чтобы у хоккеиста была возможность расти. Сейчас уровень там и здесь совершенно разный.

Посмотрите, великие ребята, которые играли в НХЛ на высочайшем уровне, приезжают сюда и деградируют. Имен называть не буду.

Это то, что предполагает система. Спортивный принцип существует в НХЛ, в Швеции, Швейцарии, Финляндии, он кто бы что ни говорил, существовал в Советском Союзе. В он тоже есть…

Но я же не просто так вспоминаю СССР. Там были некие принципы, которые родили неповторимый хоккей. Думаю, это тема для широкого обсуждения», – сказал Фетисов.