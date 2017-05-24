Бывший нападающий «Аризоны» Крэйг Каннингем получил должность скаута в клубе.

С 26-летним канадцем, которому в марте ампутировали ногу, подписан контракт на два года.

Ампутации была обусловлена нарушениями кровообращения нижних конечностей, проявившимися после остановки сердца, из-за которой хоккеист в ноябре потерял сознание прямо на льду.

Сообщается, что Каннингем также будет помогать «Койотам» в сфере развития молодых хоккеистов.

До ампутации нападающий был капитаном «Тусона», фарм-клуба «Аризоны».

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