Форвард «Питтсбурга» прокомментировал поражение от «Оттавы» (1:2) в шестом матче финальной серии Восточной конференции (3-3).

«Я должен лучше использовать свои моменты. Считаю, что мог забросить сегодня две или три шайбы. Это меня немного расстраивает, ведь я имел достаточно шансов, чтобы отличиться еще.

Мы забили один гол, но этого явно недостаточно. У нас было много моментов, мы должны были доминировать.

Сейчас нам нужно выигрывать. Очень трудная серия, много единоборств у бортов и перед воротами, но мы должны найти возможность, чтобы забить больше соперника», – сказал Малкин.