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    Евгений Малкин: «Я должен лучше использовать свои моменты, сегодня мог забить 2-3 гола»

    Теги Питтсбург Оттава Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Оттавы» (1:2) в шестом матче финальной серии Восточной конференции (3-3). 

    «Я должен лучше использовать свои моменты. Считаю, что мог забросить сегодня две или три шайбы. Это меня немного расстраивает, ведь я имел достаточно шансов, чтобы отличиться еще.

    Мы забили один гол, но этого явно недостаточно. У нас было много моментов, мы должны были доминировать.

    Сейчас нам нужно выигрывать. Очень трудная серия, много единоборств у бортов и перед воротами, но мы должны найти возможность, чтобы забить больше соперника», – сказал Малкин. 

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