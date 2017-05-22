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    ЧМ-2018. Сборная России сыграет в группе против Швеции, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Франции и Австрии

    Теги сборная России сборная Канады сборная США сборная Швеции сборная Финляндии сборная Чехии сборная Словакии сборная Беларуси сборная Швейцарии сборная Дании сборная Латвии сборная Германии сборная Австрии сборная Франции сборная Норвегии сборная Южной Кореи ЧМ-2018

    Стали известны составы групп на ЧМ-2018.

    Сборная России сыграет в Копенгагене в группе А со Швецией, Чехией, Швейцарией, Беларусью, Словакией, Францией и Австрией.

    Матчи группы B состоятся в Хернинге. В нее вошли сборная Дании, Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия и Южная Корея.

    Полуфиналы и финал турнира пройдут на «Роял-Арена» в столице Дании, которая вмещает 12 500 зрителей.

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