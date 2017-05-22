Стали известны составы групп на ЧМ-2018.

Сборная России сыграет в Копенгагене в группе А со Швецией, Чехией, Швейцарией, Беларусью, Словакией, Францией и Австрией.



Матчи группы B состоятся в Хернинге. В нее вошли сборная Дании, Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия и Южная Корея.

Полуфиналы и финал турнира пройдут на «Роял-Арена» в столице Дании, которая вмещает 12 500 зрителей.