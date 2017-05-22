ЧМ-2018. Сборная России сыграет в группе против Швеции, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Франции и Австрии
Стали известны составы групп на ЧМ-2018.
Сборная России сыграет в Копенгагене в группе А со Швецией, Чехией, Швейцарией, Беларусью, Словакией, Францией и Австрией.
Матчи группы B состоятся в Хернинге. В нее вошли сборная Дании, Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия и Южная Корея.
Полуфиналы и финал турнира пройдут на «Роял-Арена» в столице Дании, которая вмещает 12 500 зрителей.
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