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    Джон Купер: «Мы проиграли шведам не матч, а только серию буллитов»

    Теги сборная Канады сборная Швеции ЧМ-2017 Джон Купер

    Главный тренер сборной Канады Джон Купер подвел итоги финального матча ЧМ-2017 против Швеции (1:2 Б).

    «У шведов действительно исключительная команда, было круто играть против них. Пусть мы знаем результат, знаем, что шведы – чемпионы мира, мы не чувствуем, что проиграли игру – мы проиграли только серию буллитов. Штрафные броски – это часть регламента, в итоге все решалось в мастер-шоу, и мы уступили.

    Этот турнир открыл мне глаза – я увидел много удивительных игроков в сборных России, Швеции, Финляндии. Я понял, что хоккей – действительно глобальная игра», – сказал Купер.

    Россия осталась на 2-м месте в рейтинге ИИХФ, Швеция поднялась на 3-е, Канада – 1-я

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