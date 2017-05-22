Главный тренер сборной Канады Джон Купер подвел итоги финального матча против Швеции (1:2 Б).

«У шведов действительно исключительная команда, было круто играть против них. Пусть мы знаем результат, знаем, что шведы – чемпионы мира, мы не чувствуем, что проиграли игру – мы проиграли только серию буллитов. Штрафные броски – это часть регламента, в итоге все решалось в мастер-шоу, и мы уступили.

Этот турнир открыл мне глаза – я увидел много удивительных игроков в сборных России, Швеции, Финляндии. Я понял, что хоккей – действительно глобальная игра», – сказал Купер.

Россия осталась на 2-м месте в рейтинге ИИХФ, Швеция поднялась на 3-е, Канада – 1-я