Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал победу над Канадой (2:1 Б) в финале .

«Матчи такого уровня и должны получаться настолько равными, настолько напряженными. Правила таковы, что всегда должны быть победитель и проигравший. За годы работы в сборной я побывал на каждой из сторон – я выигрывал и проигрывал в овертаймах, в сериях буллитов.

Счастлив сегодня быть победителем, это действительно знаковая победа для шведского хоккея», – сказал Гренборг.

Сборная Швеции в 10-й раз выиграла чемпионат мира. Последний раз «Тре Крунур» побеждали на домашнем ЧМ-2013.

Россия осталась на 2-м месте в рейтинге ИИХФ, Швеция поднялась на 3-е, Канада – 1-я