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    Рикард Гренборг: «Это знаковая победа для шведского хоккея»

    Теги сборная Канады сборная Швеции ЧМ-2017 Рикард Гренборг

    Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал победу над Канадой (2:1 Б) в финале ЧМ-2017.

    «Матчи такого уровня и должны получаться настолько равными, настолько напряженными. Правила таковы, что всегда должны быть победитель и проигравший. За годы работы в сборной я побывал на каждой из сторон – я выигрывал и проигрывал в овертаймах, в сериях буллитов.

    Счастлив сегодня быть победителем, это действительно знаковая победа для шведского хоккея», – сказал Гренборг.

    Сборная Швеции в 10-й раз выиграла чемпионат мира. Последний раз «Тре Крунур» побеждали на домашнем ЧМ-2013.

    Россия осталась на 2-м месте в рейтинге ИИХФ, Швеция поднялась на 3-е, Канада – 1-я

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