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    Панарин признан лучшим форвардом ЧМ-2017, Василевский – лучшим вратарем

    Теги сборная России Деннис Зайденберг сборная Канады сборная Швеции сборная Германии Артемий Панарин Андрей Василевский ЧМ-2017 Нэтан Маккиннон Вильям Нюландер Колтон Парайко

    Вратарь сборной России Андрей Василевский и нападающий Артемий Панарин включены в тройку лучших хоккеистов ЧМ-2017.

    Василевский провел на турнире три сухих матча, а Панарин стал лучшим бомбардиром, набрав 17 (4+13) очков.

    Также в тройку лучших хоккеистов, определенную директоратом, попал защитник сборной Германии Деннис Зайденберг.

    Все трое в итоге вошли в символическую сборную ЧМ-2017, которая выглядит следующим образом:

    вратарь: Андрей Василевский (Россия),

    защитники: Колтон Парайко (Канада), Деннис Зайденберг (Германия),

    форварды: Артемий Панарин (Россия), Вильям Нюландер (Швеция), Нэтан Маккиннон (Канада).

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