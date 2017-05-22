Панарин признан лучшим форвардом ЧМ-2017, Василевский – лучшим вратарем
Вратарь сборной России Андрей Василевский и нападающий Артемий Панарин включены в тройку лучших хоккеистов ЧМ-2017.
Василевский провел на турнире три сухих матча, а Панарин стал лучшим бомбардиром, набрав 17 (4+13) очков.
Также в тройку лучших хоккеистов, определенную директоратом, попал защитник сборной Германии Деннис Зайденберг.
Все трое в итоге вошли в символическую сборную ЧМ-2017, которая выглядит следующим образом:
вратарь: Андрей Василевский (Россия),
защитники: Колтон Парайко (Канада), Деннис Зайденберг (Германия),
форварды: Артемий Панарин (Россия), Вильям Нюландер (Швеция), Нэтан Маккиннон (Канада).
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