Панарин признан лучшим форвардом ЧМ-2017, Василевский – лучшим вратарем

Вратарь сборной России Андрей Василевский и нападающий включены в тройку лучших хоккеистов ЧМ-2017.

Василевский провел на турнире три сухих матча, а Панарин стал лучшим бомбардиром, набрав 17 (4+13) очков.

Также в тройку лучших хоккеистов, определенную директоратом, попал защитник сборной Германии Деннис Зайденберг.

Все трое в итоге вошли в символическую сборную , которая выглядит следующим образом:

вратарь: Андрей Василевский (Россия),

защитники: Колтон Парайко ( ), Деннис Зайденберг (Германия),

форварды: Артемий Панарин (Россия), Вильям Нюландер (Швеция), (Канада).