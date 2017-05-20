Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче ЧМ-2017 от сборной Канады (2:4).

«Два периода играли хорошо, но из-за удалений вся игра сломалась.

Я думаю, когда сыграли против вратаря, это было случайное удаление, а все остальные были по делу.

Мы могли обыграть Канаду, 2:0 вели, игра в наших руках была, но удаления все сломали», – сказал Третьяк.

Россия проиграла Канаде. Ну как так-то?