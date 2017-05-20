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    Владислав Третьяк: «Мы могли обыграть Канаду, игра была в наших руках, но удаления все сломали»

    Теги сборная России Владислав Третьяк сборная Канады ЧМ-2017

    Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче ЧМ-2017 от сборной Канады (2:4).

    «Два периода играли хорошо, но из-за удалений вся игра сломалась.

    Я думаю, когда сыграли против вратаря, это было случайное удаление, а все остальные были по делу.

    Мы могли обыграть Канаду, 2:0 вели, игра в наших руках была, но удаления все сломали», – сказал Третьяк.

    Россия проиграла Канаде. Ну как так-то?

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    Россия проиграла ЧМ. Кто виноват?

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    • Просто Канада сильнее
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