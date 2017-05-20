Владислав Третьяк: «Мы могли обыграть Канаду, игра была в наших руках, но удаления все сломали»
Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче ЧМ-2017 от сборной Канады (2:4).
«Два периода играли хорошо, но из-за удалений вся игра сломалась.
Я думаю, когда сыграли против вратаря, это было случайное удаление, а все остальные были по делу.
Мы могли обыграть Канаду, 2:0 вели, игра в наших руках была, но удаления все сломали», – сказал Третьяк.
Опрос
Россия проиграла ЧМ. Кто виноват?
18433 голосa 149
- Олег Знарок38%
- Игроки11%
- Просто Канада сильнее51%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.