Майк Кинэн: «Знарок подготовит что-то особенное для канадцев»
Бывший тренер сборной Канады Майк Кинэн высказался о полуфинале ЧМ-2017.
Североамериканцы сыграют с командой России.
«Не знаю, кто будет фаворитом в этой встрече. Наблюдал игру обеих команд на турнире. Могу сказать, что это будет крайне упорная встреча.
Сборная Канады на прошлом турнире была возрастной. Сейчас у них более молодая команда.
Знарок – хороший тренер. Он несколько раз выигрывал Кубок Гагарина. Я уверен, сегодня он подготовит что-то особенное для канадцев.
Обе команды выглядят внушительно. Да, у канадцев почти все игроки из НХЛ, но российские тренеры лучше знают, кого приглашать в сборную – игроков из НХЛ или из КХЛ», – сказал Кинэн.
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