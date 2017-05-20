Бывший тренер сборной Канады Майк Кинэн высказался о полуфинале .

Североамериканцы сыграют с командой России.

«Не знаю, кто будет фаворитом в этой встрече. Наблюдал игру обеих команд на турнире. Могу сказать, что это будет крайне упорная встреча.

Сборная Канады на прошлом турнире была возрастной. Сейчас у них более молодая команда.

– хороший тренер. Он несколько раз выигрывал Кубок Гагарина. Я уверен, сегодня он подготовит что-то особенное для канадцев.

Обе команды выглядят внушительно. Да, у канадцев почти все игроки из НХЛ, но российские тренеры лучше знают, кого приглашать в сборную – игроков из НХЛ или из КХЛ», – сказал Кинэн.

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