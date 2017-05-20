Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями в преддверии полуфинала .

«У нас очень сбалансированная, динамичная, веселая, энергичная, дисциплинированная команда, которая, на мой взгляд, способна решать основную задачу – победить на чемпионате мира. Перед нами стоит грозный соперник в лице сборной Канады, где тоже есть и качество, и потенциал. Но мне кажется, что у ребят есть серьезная злость на канадцев за все те поражения, что случились с командой в последнее время. Вся эта злость и негодование от несправедливого отношения к России, они должны сыграть на руку сегодня.

Буду болеть за наших. За тренерский штаб – людей, которых я очень уважаю. За ребят, с которыми работал. За тех, кого увидел в этом году, и кто меня очень удивил, за тех вроде бы неизвестных никому ребят, которые показали, что по праву стучатся в дверь национальной команды. Это все наши ребята, за которых мы обязаны болеть сегодня», – сказал Быков.

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