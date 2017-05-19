На чемпионатах мира будут действовать новые правила овертаймов и буллитов

приняла новые правила проведения овертаймов и серий буллитов.

Правила были утверждены на заседании конгресса ИИХФ в Кельне. Они будут распространяться на ЧМ-2018 и другие турниры под эгидой ИИХФ в следующем сезоне.

Команды не будут меняться сторонами площадки по окончании третьего периода. Таким образом, хоккеисты в овертайме смогут быстрее подъезжать к скамейке из своей зоны и сменяться.

На групповых этапах турниров будут проводиться пятиминутные овертаймы в формате 3 на 3. В матчах плей-офф и в играх за бронзовые медали будут десятиминутные овертаймы в формате 4 на 4. В финалах будут двадцатиминутные овертаймы в формате 4 на 4.

В серии буллитов каждая команда будет производить по 5 бросков. Исполнять их должны разные хоккеисты. Если победитель не выявлен, команды дополнительно производят по одному броску, пока кто-то не выйдет вперед. Буллитные серии будут проводиться по таким правилам и в матчах группового этапа, и в плей-офф и в играх за медали.