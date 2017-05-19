Тренер сборной России Харийс Витолиньш ответил на вопросы о предстоящей игре с командой Канады.

– На льду «Ланксесс Арены» стало холоднее. Организаторы увеличили мощность холодильных установок?

– Это хорошо.

– Лучше стало?

– Не то чтобы лучше, но в Париже стоишь около льда и потеешь, здесь – другая ситуация.

– Вы же уезжали без вещей в Париж? Верили, что вернетесь в Кельн?

– Да.

– Ваш тренерский штаб никогда не побеждал Канаду.

– Надо писать новую историю.

– А 1:6 в Праге вспоминаете?

– Вспоминаем все. Одна история заканчивается, начинается новая.

– Сами канадцы говорят, что эта сборная намного слабее той.

– Канада есть Канада, их почетно побеждать в любом их составе. Каждый может что-то говорить в свое оправдание, и мы тоже можем сказать эти слова.

– Эта Канада сильнее прошлогодней?

– Трудно сказать, мы с ними не играли на прошлом турнире. Сейчас казалось, что они должны разорвать немцев, но не получилось. Все в наших руках. Ребята у нас злые, полны энергии, и они не хотели избежать Канады – наоборот, хотели с ними сыграть, – сказал Витолиньш.

Под руководством тренерского штаба Олега Знарка сборная России проиграла команде Канады в финале ЧМ-2015 (1:6), в выставочном матче перед Кубком мира (2:3 ОТ) и в полуфинале Кубка мира (3:5).

Россия вышла в полуфинал. Впереди Канада