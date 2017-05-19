Харийс Витолиньш: «Надо писать новую историю игр с канадцами»
Тренер сборной России Харийс Витолиньш ответил на вопросы о предстоящей игре с командой Канады.
– На льду «Ланксесс Арены» стало холоднее. Организаторы увеличили мощность холодильных установок?
– Это хорошо.
– Лучше стало?
– Не то чтобы лучше, но в Париже стоишь около льда и потеешь, здесь – другая ситуация.
– Вы же уезжали без вещей в Париж? Верили, что вернетесь в Кельн?
– Да.
– Ваш тренерский штаб никогда не побеждал Канаду.
– Надо писать новую историю.
– А 1:6 в Праге вспоминаете?
– Вспоминаем все. Одна история заканчивается, начинается новая.
– Сами канадцы говорят, что эта сборная намного слабее той.
– Канада есть Канада, их почетно побеждать в любом их составе. Каждый может что-то говорить в свое оправдание, и мы тоже можем сказать эти слова.
– Эта Канада сильнее прошлогодней?
– Трудно сказать, мы с ними не играли на прошлом турнире. Сейчас казалось, что они должны разорвать немцев, но не получилось. Все в наших руках. Ребята у нас злые, полны энергии, и они не хотели избежать Канады – наоборот, хотели с ними сыграть, – сказал Витолиньш.
Под руководством тренерского штаба Олега Знарка сборная России проиграла команде Канады в финале ЧМ-2015 (1:6), в выставочном матче перед Кубком мира (2:3 ОТ) и в полуфинале Кубка мира (3:5).
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