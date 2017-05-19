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    Харийс Витолиньш: «Надо писать новую историю игр с канадцами»

    Теги сборная России сборная Канады Олег Знарок Харийс Витолиньш Ланксесс Арена ЧМ-2017

    Тренер сборной России Харийс Витолиньш ответил на вопросы о предстоящей игре с командой Канады.

    – На льду «Ланксесс Арены» стало холоднее. Организаторы увеличили мощность холодильных установок?

    – Это хорошо.

    – Лучше стало?

    – Не то чтобы лучше, но в Париже стоишь около льда и потеешь, здесь – другая ситуация.

    – Вы же уезжали без вещей в Париж? Верили, что вернетесь в Кельн?

    – Да.

    – Ваш тренерский штаб никогда не побеждал Канаду.

    – Надо писать новую историю.

    – А 1:6 в Праге вспоминаете?

    – Вспоминаем все. Одна история заканчивается, начинается новая.

    – Сами канадцы говорят, что эта сборная намного слабее той.

    – Канада есть Канада, их почетно побеждать в любом их составе. Каждый может что-то говорить в свое оправдание, и мы тоже можем сказать эти слова.

    – Эта Канада сильнее прошлогодней?

    – Трудно сказать, мы с ними не играли на прошлом турнире. Сейчас казалось, что они должны разорвать немцев, но не получилось. Все в наших руках. Ребята у нас злые, полны энергии, и они не хотели избежать Канады – наоборот, хотели с ними сыграть, – сказал Витолиньш.

    Под руководством тренерского штаба Олега Знарка сборная России проиграла команде Канады в финале ЧМ-2015 (1:6), в выставочном матче перед Кубком мира (2:3 ОТ) и в полуфинале Кубка мира (3:5).

    Россия вышла в полуфинал. Впереди Канада

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